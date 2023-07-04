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12:06, 4 июля 2023Мир

Стало известно о нервозности Запада из-за медленного контрнаступления ВСУ

CNN: страны Запада нервничают из-за медленного контрнаступления ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alex Babenko / AP

Страны Запада нервничают из-за слишком медленного продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а контрнаступление слишком медленное — оно «измеряется метрами, а не километрами». Об этом пишет американский телеканал CNN.

Издание приводит слова одного из украинских военнослужащих с позывным «Легион», который рассказал о причинах медленного продвижения ВСУ. По его словам, солдатам приходится пробираться среди минных полей и укрепленных районов, созданных российской армией. Поэтому линия фронта за месяц практически не сдвинулась. Телеканал указал: если украинская армия не добьется существенных результатов на поле боя, то у стран-спонсоров Киева возникнут вопросы о целесообразности дальнейшей помощи республике.

Более того, во многих странах Запада в ближайшее время начнутся выборы, а их государства уже столкнулись с инфляцией, высокими ставками по процентам и вялым ростом экономики — это может помешать нынешним лидерам переизбраться. Поэтому политикам надо «оправдать огромные ресурсы, которые они вложили в Украину, когда их собственные избиратели едва сводят концы с концами», пишет CNN. Но это будет сложно, если ВСУ не продемонстрирует какую-то убедительную победу.

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Тем не менее пока что поддержка западных стран кажется непоколебимой. Многие представители западных стран признали, что контрнаступление пока не принесло значительных успехов. Но большинство из них отметили, что медленное продвижение оправданно.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал отказаться от недооценки сил России. По его словам, альянс продолжит рассматривать Россию как серьезную угрозу.

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    Александр Слабиев
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