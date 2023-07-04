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08:10, 4 июля 2023Мир

В НАТО призвали отказаться от недооценки сил России

Глава Военного комитета НАТО Бауэр призвал отказаться от недооценки сил России
Роб Бауэр

Роб Бауэр. Фото: Johanna Geron / Reuters

Миру следует отказаться от недооценки сил России, призвал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Его слова приводит Politico.

«Мы никогда не должны недооценивать русских и их способность возвращаться, как они уже пару раз показывали в истории», — сказал он, добавив, что альянс продолжит рассматривать Россию как серьезную угрозу.

По его словам, НАТО будет особо следить за развитием военно-морских, а также воздушных и космических сил России.

Ранее Бауэр прокомментировал запрос Украины на отправку истребителей F-16. Председатель военного комитета НАТО объяснил, что военные самолеты передадут Киеву после завершения контрнаступления.

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    Виктория Кондратьева
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