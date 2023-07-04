В НАТО призвали отказаться от недооценки сил России

Глава Военного комитета НАТО Бауэр призвал отказаться от недооценки сил России

Миру следует отказаться от недооценки сил России, призвал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Его слова приводит Politico.

«Мы никогда не должны недооценивать русских и их способность возвращаться, как они уже пару раз показывали в истории», — сказал он, добавив, что альянс продолжит рассматривать Россию как серьезную угрозу.

По его словам, НАТО будет особо следить за развитием военно-морских, а также воздушных и космических сил России.

Ранее Бауэр прокомментировал запрос Украины на отправку истребителей F-16. Председатель военного комитета НАТО объяснил, что военные самолеты передадут Киеву после завершения контрнаступления.