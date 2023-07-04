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02:28, 4 июля 2023Мир

НАТО отказалась поставлять Киеву F-16 до завершения контрнаступления

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: Киев получит F-16 после завершения контрнаступления
Роб Бауэр

Роб Бауэр. Фото: Janis Laizans / Reuters

Истребители F-16 будут переданы Киеву после завершения контрнаступления. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью LBC.

По его словам, вопрос о поставке истребителей «не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления». Кроме того, подчеркнул Бауэр, обучение украинских военнослужащих управлению F-16, а также обеспечение логистической организации для самолетов возможны только после контрнаступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на затягивание обучения украинских пилотов управлению истребителями. Он указал на отсутствие графика тренировочных миссий, выразив недоумение по этому поводу.

В конце июня постпред Великобритании при НАТО Дэвид Куорри заявил, что не стоит ждать заявлений по передаче F-16 Украине на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле.

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    Марина Совина
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