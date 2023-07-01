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16:34, 1 июля 2023Бывший СССР

Зеленский пожаловался на затягивание обучения пилотов управлению F-16

Зеленский пожаловался на затягивание Западом обучения украинских пилотов управлению F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

На Западе затягивают с обучением украинских военнослужащих управлению истребителями F-16. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

«Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет», — пожаловался Зеленский. Он также сказал, что не знает, зачем западные партнеры затягивают с обучением специалистов.

Ранее постпред Великобритании при Североатлантическом альянсе Дэвид Куорри призвал не ждать заявлений по поставкам истребителей F-16 Украине на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле. Politico со ссылкой на анонимные источники писало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года.

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    Анастасия Шейкина
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