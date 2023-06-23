Названы сроки отправки истребителей F-16 на Украину

Politico: Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года

Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

При этом точные сроки поставки в настоящий момент не определены.

По словам собеседников издания, также все еще остается открытым вопрос, какие страны передадут Украине истребители. По мнению источника из Пентагона, это могут быть Нидерланды и Дания. При этом он подчеркнул, что окончательное решение не принято.

Ранее сообщалось, что США получили от властей Дании запрос на поддержку подготовки летчиков Вооруженных сил Украины для применения истребителей F-16. В качестве места обучения пилотов Запад рассмотрит Румынию, заявили осведомленные источники.