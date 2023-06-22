Запад рассмотрит Румынию в качестве места обучения ВСУ работе с F-16

Politico: Запад предложит Румынию как место обучения ВСУ работе с истребителями F-16

Коалиция западных стран считают Румынию подходящей кандидатурой на место для обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех человек, осведомленных о таких планах.

По словам действующего и бывшего чиновников Пентагона, группа чиновников уже работает над заключением контракта на проведение тренировок с самолетами на площадке в Румынии. Скорее всего, обучение будет проводить компания Lockheed Martin, которая производит F-16.

Издание подчеркивает: рассмотрение Румынии в качестве полигона для обучения значит, что НАТО приближается к старту программы, в рамках которой западные боевые самолеты будут отправлены Киеву.

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке таких лагерей, но вопрос о том, кто именно предоставит Украине F-16, еще не решен. Европейские чиновники в разговоре с Politico не стали ни подтверждать, ни опровергать, что предложение о подготовке украинских пилотов в Румынии находится на стадии обсуждения.

Как говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский, обучение ВСУ управлению с истребителями начнется в августе этого года.