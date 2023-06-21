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17:18, 21 июня 2023Бывший СССР

Стали известны сроки начала обучения украинских летчиков пилотированию F-16

Зеленский: украинские летчики смогут начать обучение пилотированию F-16 уже в августе

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Украинские летчики смогут начать обучение пилотированию американских истребителей F-16 в августе 2023 года. Такие сроки назвал президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».

По его мнению, пилоты смогут начать подготовку в августе, а первые американские самолеты начнут прибывать через шесть-семь месяцев.

Также он прокомментировал сообщения о том, что в НАТО не смогли договориться о вступлении Украины в альянс.

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Зеленский сказал, что глава НАТО Йенс Столтенберг знает его позицию. «Мы много раз говорили им: "Не выбивайте землю из-под наших ног"», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что не согласен на заморозку конфликта на Украине. Он считает, что для страны это бесперспективное развитие событий.

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    Александр Слабиев
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