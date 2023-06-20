Столтенберг раскрыл главные темы предстоящего саммита НАТО

ZDF: на саммите НАТО в июле планируется установить минимальный уровень расходов на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Вильнюсе планируется объявить, что планка расходов на оборону на уровне двух процентов ВВП, принятая странами блока в 2014 году, должна стать минимальным уровнем отчислений. Кроме того, политики могут упомянуть о том, что Украина не получит официального приглашения вступить в организацию, передает немецкий телеканал ZDF.

Генсек на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине дал понять, что ожидает от союзников большего, чем отчисления двух процентов ВВП на оборону, указали журналисты.

Также, по мнению Столтенберга, «чем большую территорию сможет отвоевать Украина, тем лучше». Генсек предположил, что Киев будет продвигать на саммите в июле эту позицию.

Йенс Столтенберг также уточнил, что сегодня «все громче звучат призывы к переговорам», но президент Украины Владимир Зеленский «отвергает возможность переговоров с Россией».

Журналисты телеканала напомнили, что участники НАТО так и не смогли договориться об официальном приглашении для Украины вступить в организацию. Однако Столтенберг обозначил перспективу многолетнего пакета помощи Киеву.

Саммит альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее Олаф Шольц заявил, что странам Запада стоит учитывать такой вариант, что специальная военная операция на Украине затянется на долгий срок, и в соответствии с этим корректировать внешнюю политику.

Он заверил, что Берлин будет «поддерживать Украину, сколько потребуется», при этом исключив такой исход, при котором НАТО стало бы одной из сторон украинского конфликта.