Шольц призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Шольц: Западу стоит учитывать вариант, при котором СВО на Украине затянется на долгий срок

Странам Запада стоит учитывать такой вариант, что специальная военная операция (СВО) на Украине затянется на долгий срок, и в соответствии с этим корректировать внешнюю политику. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает ТАСС.

«Мы должны настраиваться на то, что российская война против Украины может продлиться еще долго. К этому мы готовимся, и на это мы ориентируем нашу политику», — сказал канцлер, отметив, что Берлин будет «поддерживать Украину, сколько потребуется», при этом исключив такой исход, при котором НАТО стало бы одной из сторон украинского конфликта.

Ранее Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. По его словам, все члены блока готовы принять Украину в НАТО после завершения конфликта.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля страны Запада разошлись во мнениях относительно возможного вступления Украины в альянс. Глава Белого дома Джо Байден и канцлер ФРГ Шольц не захотели идти дальше принятого в 2008 году на саммите в Бухаресте политического заявления, что Киев со временем станет членом организации. Но несколько членов НАТО из стран Восточной Европы требуют, чтобы президент США пообещал, что Украина войдет в альянс так скоро, как это возможно.