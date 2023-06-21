Зеленский прокомментировал возможность заморозки военного конфликта

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не согласится с заморозкой военного конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится с заморозкой военного конфликта. Его слова приводит BBC.

«Как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт», — сказал президент, добавив, что для страны это бесперспективное развитие событий.

Кроме того, Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался медленнее, чем ожидалось. При этом он подчеркнул, что быстрых результатов ждать не стоит, поскольку «это не голливудский фильм».

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что украинские военные стали намного чаще сдаваться в плен. Он объяснил это тем, что до бойцов доходит информация о снисходительном отношении российской стороны к сдавшимся.