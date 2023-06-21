В ДНР заявили о кратном увеличении сдающихся в плен украинских солдат

Пушилин заявил, что число пленных украинских солдат кратно увеличилось за последнее время

Украинские военные в последнее время стали намного чаще сдаваться в плен российским силам. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Такие изменения он объяснил тем, что до бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше доходит информации о снисходительном отношении российских сил к тем, кто сдается. Кроме того, попавшим в плен оказывается медицинская помощь, там «соблюдается человеческое отношение и прочее».

При этом в прошлом, когда военные Украины попадали в плен, «они прощались с жизнью». «У них очень промыты мозги», — сказал врио главы ДНР.

В настоящее же время военные Украины, которые возвращаются обратно, развенчивают мифы о российском плене. «Количество сдающихся в плен заметно. Я бы сказал, оно кратно увеличилось», — констатировал врио региона, говоря про украинских военных.

Ранее один из военнопленных со стороны Украины рассказал, что командование ВСУ отправляет на фронт неопытных новобранцев из-за больших потерь. По его словам, после мобилизации он неделю вместе с остальными малоопытными бойцами занимался на тактическом поле, стрелял из автомата и бегал по траншеям. После этого их отправили на фронт. Он попал в плен через несколько часов после первого выхода на боевые позиции.

Помимо этого, еще один пленный украинский солдат утверждал, что ВСУ испытывают проблемы с численностью и компетентностью кадровых военных на запорожском направлении. Он добавил, что командование не может мотивировать солдат, не заботится о них и не выполняет обязанности.