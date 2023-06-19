Пленный солдат ВСУ рассказал о кадровых проблемах ВСУ на запорожском направлении

Пленный солдат ВСУ рассказал о малом числе кадровых военных на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с численностью и компетентностью кадровых военных на запорожском направлении. Об этом рассказал пленный украинский солдат, пишет РИА Новости.

«Не знаю, как высшее руководство, чем руководствуется, но наши крайне некомпетентны, очень мало военных», — сказал солдат.

Он добавил, что командование не умеет мотивировать солдат, не заботится о них и не выполняет обязанности. «Если говорят, что будет завтра артподдержка, то она должна быть, а не так, что пять мин упало — и все», — заключил он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что его подразделение участвовало в боях всего четыре часа. Основная часть его группы была уничтожена, после этого он и его сослуживцы попали в плен.