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19:24, 19 июня 2023Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о кадровых проблемах ВСУ на запорожском направлении

Пленный солдат ВСУ рассказал о малом числе кадровых военных на запорожском направлении

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с численностью и компетентностью кадровых военных на запорожском направлении. Об этом рассказал пленный украинский солдат, пишет РИА Новости.

«Не знаю, как высшее руководство, чем руководствуется, но наши крайне некомпетентны, очень мало военных», — сказал солдат.

Он добавил, что командование не умеет мотивировать солдат, не заботится о них и не выполняет обязанности. «Если говорят, что будет завтра артподдержка, то она должна быть, а не так, что пять мин упало — и все», — заключил он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что его подразделение участвовало в боях всего четыре часа. Основная часть его группы была уничтожена, после этого он и его сослуживцы попали в плен.

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    Алевтина Запольская
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