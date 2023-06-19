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05:44, 19 июня 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о гибели подразделения за четыре часа

Украинский пленный заявил, что его подразделение участвовало в боях всего четыре часа

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украинский военнопленный Артем сообщил, что его подразделение участвовало в боях всего четыре часа. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, основная часть его группы была уничтожена. После этого он и его сослуживцы попали в плен. Как отмечает агентство, это произошло 5 июня 2023 года под Торецком.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о гибели почти всего взвода за один день боев в Артемовске (украинское название — Бахмут). Он уточнил, что только трое военных не были убиты или ранены. С его слов, взвод обстреливали из минометов, танков и самолетов, беспилотники сбрасывали на них бомбы.

Как сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен. «Есть такая тенденция. Абсолютно точно», — сказал он.

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    Марина Совина
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