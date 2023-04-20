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11:06, 20 апреля 2023Бывший СССР

Военный ВСУ рассказал о гибели почти всего взвода за день боев в Артемовске

Военный ВСУ рассказал, что только трое из его взвода выжили за один день боев в Артемовске

Ajnо: Gleb Garanich / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о гибели почти всего взвода за один день боев в Артемовске (украинское название — Бахмут), только трое военных не были убиты или ранены. Слова бойца передает Financial Times.

«Это был настоящий ад. Как во время Первой или Второй мировой войны», — сказал он. С его слов, взвод обстреливали из минометов, танков и самолетов, беспилотники сбрасывали на них бомбы.

Украинскому военнослужащему пришлось эвакуировать из зоны боев одного тяжелораненого и еще одного погибшего сослуживца, все это произошло за 24 часа.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об ожесточенных боях на западе Артемовска. Однако по его словам, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают «движение вперед — причем и днем, и ночью».

Ткачев Егор
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