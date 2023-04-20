В ДНР заявили о продвижении российских военных в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в Артемовске

Российские военные продвигаются в Артемовске (украинское название — Бахмут), на западе города идут ожесточенные бои. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Там [в западных кварталах города] продолжаются ожесточенные бои», — сказал он. Однако бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают «движение вперед — причем и днем, и ночью», подчеркнул Пушилин.

Ранее стало известно о прорыве российских подразделений к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с населенным пунктом Часов Яр. При этом отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими контратаками пытаются помешать штурмовым отрядам закрепиться на занятой территории. Украинские военные аналитики оценили положение ВСУ как «крайне тяжелое», так как российские военные ведут штурмовые действия с разных направлений.

20 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды за сутки взяли под контроль еще три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска. Кроме того, были пресечены попытки ВСУ контратаковать позиции российских военнослужащих.