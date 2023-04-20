Военкоры сообщили о прорыве российских войск к трассе под Артемовском

RusVesna: войска России прорвались к трассе под Артемовском, но ВСУ мешают закрепиться

Подразделениям ВС России удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с населенным пунктом Часов Яр. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

При этом отмечается, что противник своими контратаками пытается помешать штурмовым отрядам закрепиться на занятой территории.

Украинские военные аналитики, на которых ссылается «РВ», утверждают, что оперативная обстановка на бахмутском (украинское название Артемовска) направлении сохраняется. Они оценивают положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) как «крайне тяжелое», поскольку российские войска ведут штурмовые действия с разных направлений.

Ранее командир отделения ВСУ Владимир Кривенко высказал мнение, что в Артемовске повторяется ситуация с Соледаром, город нужно было давно сдать. Он отметил, что украинская армия потеряла очень много людей под Соледаром из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями на уровне батальонов и слабой подготовки прибывающих подкреплений.

19 апреля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин назвал вопросом ближайшего времени взятие Артемовска под контроль силами России. «В любом случае Артемовск будет взят», — сказал он. Гагин напомнил, что российские силы контролируют около 90 процентов территории города. Кроме того, все дороги находятся под контролем артиллерии России.