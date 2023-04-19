Командир отделения ВСУ Кривенко заявил, что Артемовск нужно было оставить

В Артемовске повторяется ситуация с Соледаром, город нужно было давно сдать. Такое мнение изданию «Левый берег» высказал командир отделения ВСУ Владимир Кривенко.

«Теперь мы знаем результат под Соледаром. Бахмут (украинское название Артемовска) — город побольше, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты», — прокомментировал он требование Киева удерживать Артемовск. Военный отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли очень много людей под Соледаром из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями на уровне батальонов и слабой подготовки прибывающих подкреплений.

14 апреля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что за все время боев за Артемовск ВСУ потеряли «просто чудовищное количество» военных. Кроме того, украинские военнослужащие не забирают тела погибших сослуживцев из города.

Сражение за Артемовск продолжается уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.