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14:49, 14 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о «чудовищных» потерях ВСУ в Артемовске

Советник врио главы ДНР Гагин заявил о чудовищных потерях ВСУ в Артемовске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже давно не забирают тела своих погибших военных из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, за все время боев за город ВСУ потеряли «просто чудовищное количество» военных. «Эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто остаются на земле, никто убитых не забирает. Украина перестала забирать их достаточно давно уже. Многие из них считаются без вести пропавшими», — отметил он.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что за все время специальной военной операции на Украине бойцы ЧВК уничтожили 38 тысяч военнослужащих ВСУ. При этом он уточнил, что 32 тысячи из них приходятся на Артемовск и его окрестности, а также на Соледар.

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Алевтина Запольская
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