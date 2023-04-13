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20:01, 13 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин назвал число уничтоженных ЧВК «Вагнер» бойцов ВСУ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» за время СВО уничтожила 38 тысяч бойцов ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал число уничтоженных бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время СВО. Его слова приводит пресс-служба в Telegram.

«Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику (подразделениями ЧВК "Вагнер") — только "груз 200", то есть по убитым (безвозвратным потерям) — 38 тысяч человек», — заявил он.

Пригожин уточнил, что 32 тысячи приходятся на Артемовск (украинское название — Бахмут) и окрестности при блокировании города, а также на Соледар.

Ранее Пригожин назвал полной чушью информацию о причастности бойцов ЧВК к казни украинского военного. До этого в сети разошлись видеокадры с убийством.

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Варвара Кошечкина
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