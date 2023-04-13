Пригожин назвал число уничтоженных ЧВК «Вагнер» бойцов ВСУ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» за время СВО уничтожила 38 тысяч бойцов ВСУ

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал число уничтоженных бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время СВО. Его слова приводит пресс-служба в Telegram.

«Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику (подразделениями ЧВК "Вагнер") — только "груз 200", то есть по убитым (безвозвратным потерям) — 38 тысяч человек», — заявил он.

Пригожин уточнил, что 32 тысячи приходятся на Артемовск (украинское название — Бахмут) и окрестности при блокировании города, а также на Соледар.

Ранее Пригожин назвал полной чушью информацию о причастности бойцов ЧВК к казни украинского военного. До этого в сети разошлись видеокадры с убийством.