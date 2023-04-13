Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 13 апреля 2023Россия

Пригожин назвал полной чушью причастность ЧВК к казни украинского военного

Пригожин назвал полной чушью причастность бойцов ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Юлия Морозова / Reuters

Основатель частной военной компании (СВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин назвал полной чушью информацию о причастности бойцов ЧВК к казни украинского военного. До этого в сети разошлись видеокадры с убийством. Комментарий опубликовала пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».

Журналисты одного из интернет-изданий попросили Пригожина прокомментировать заявление основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Он утверждает, что на видеозаписи с убийством украинского военнослужащего опознали бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, рассказал ему об этом бывший наемник ЧВК Андрей Медведев.

Бизнесмен опроверг эти данные, предоставив эмоциональный ответ. По его словам, на видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК «Вагнер», ни место Бахмут.

«Что касается Осечкина, Осечкин — абсолютный полный м****к и п*****л. А что касается Андрея Медведева, я уже говорил о том, что это чмо, которое пробыло два дня в ЧВК "Вагнер", и кого оно может идентифицировать?! Из десятка тысяч вагнеровцев этот Андрей Медведев кого-то может идентифицировать, извините за мой французский. Поэтому чушь абсолютно полная. Действительности она не соответствует, отвечаю прямо на ваш вопрос», — сказал Пригожин.

Ранее основатель ЧВК признавался, что ознакомился с видеозаписью.

12 апреля об указанном ролике также высказались в Кремле. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что видео нуждается в подтверждении и проверке на достоверность. Он призвал помнить, что люди «живут в мире фейков».

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых убивают и обезглавливают человека в украинской военной форме. Мужчина на видео ножом отрезает голову жертве, в кадре звучит фраза «Работаем, братья». Одним из первых кадры разместил в Telegram-канале создатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. Он подчеркнул, что увидел его в других каналах и не знает настоящих авторов ролика

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Москвичи определили сумму желаемого ежемесячного заработка
Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло
Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за титул чемпиона мира
Мэр российского города призвал жителей любоваться прорывом трубопровода
По мотивам киновселенной хоррора «Заклятие» снимут сериал
Появились кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ
Во Франции протестующие против пенсионной реформы ворвались в главный офис LVMH
Объяснена эволюция глаза у человека
Байден заявил о скором завершении расследования утечки документов Пентагона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.