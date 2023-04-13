Пригожин назвал полной чушью причастность ЧВК к казни украинского военного

Пригожин назвал полной чушью причастность бойцов ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного

Основатель частной военной компании (СВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин назвал полной чушью информацию о причастности бойцов ЧВК к казни украинского военного. До этого в сети разошлись видеокадры с убийством. Комментарий опубликовала пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».

Журналисты одного из интернет-изданий попросили Пригожина прокомментировать заявление основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Он утверждает, что на видеозаписи с убийством украинского военнослужащего опознали бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, рассказал ему об этом бывший наемник ЧВК Андрей Медведев.

Бизнесмен опроверг эти данные, предоставив эмоциональный ответ. По его словам, на видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК «Вагнер», ни место Бахмут.

«Что касается Осечкина, Осечкин — абсолютный полный м****к и п*****л. А что касается Андрея Медведева, я уже говорил о том, что это чмо, которое пробыло два дня в ЧВК "Вагнер", и кого оно может идентифицировать?! Из десятка тысяч вагнеровцев этот Андрей Медведев кого-то может идентифицировать, извините за мой французский. Поэтому чушь абсолютно полная. Действительности она не соответствует, отвечаю прямо на ваш вопрос», — сказал Пригожин.

Ранее основатель ЧВК признавался, что ознакомился с видеозаписью.

12 апреля об указанном ролике также высказались в Кремле. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что видео нуждается в подтверждении и проверке на достоверность. Он призвал помнить, что люди «живут в мире фейков».

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых убивают и обезглавливают человека в украинской военной форме. Мужчина на видео ножом отрезает голову жертве, в кадре звучит фраза «Работаем, братья». Одним из первых кадры разместил в Telegram-канале создатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. Он подчеркнул, что увидел его в других каналах и не знает настоящих авторов ролика