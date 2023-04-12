Пригожин прокомментировал видео с казнью украинского военного

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин не нашел подтверждения казни бойца ВСУ под Артемовском

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал разошедшееся в сети видео с казнью украинского военнослужащего, якобы снятое в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Соответствующий пост опубликовала пресс-служба бизнесмена в Telegram.

Он признался, что посмотрел запись, о которой идет речь. «Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК "Вагнер"», — заключил предприниматель.

Об указанном ролике также высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видео нуждается в подтверждении и проверке на достоверность. Он призвал помнить, что люди «живут в мире фейков».

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых убивают и обезглавливают человека в украинской военной форме. Мужчина на видео ножом отрезает голову жертве, в кадре звучит фраза «Работаем, братья». Одним из первых кадры разместил в Telegram-канале создатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. Он подчеркнул, что увидел его в других каналах и не знает настоящих авторов ролика.

В ноябре прошлого года в сети заметили видео предположительной казни бойца ЧВК «Вагнер» — на кадрах некоему Евгению Нужину нанесли удар кувалдой по голове за то, что он бежал на сторону Вооруженных сил Украины. Пригожин позднее комментировал данную запись словами «собаке — собачья смерть». Спустя некоторое время он отправил кувалду с выгравированным на бойке логотипом «Вагнера» и бутафорскими следами крови на рукояти в Европарламент.

В Кремле впоследствии заявили, что не знают, насколько «соответствует действительности» видео, а в Совете по правам человека при президенте России предположили, что ролик мог быть инсценирован.