Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 12 апреля 2023Россия

Пригожин прокомментировал видео с казнью украинского военного

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин не нашел подтверждения казни бойца ВСУ под Артемовском

Фото: РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал разошедшееся в сети видео с казнью украинского военнослужащего, якобы снятое в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Соответствующий пост опубликовала пресс-служба бизнесмена в Telegram.

Он признался, что посмотрел запись, о которой идет речь. «Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК "Вагнер"», — заключил предприниматель.

Об указанном ролике также высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видео нуждается в подтверждении и проверке на достоверность. Он призвал помнить, что люди «живут в мире фейков».

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых убивают и обезглавливают человека в украинской военной форме. Мужчина на видео ножом отрезает голову жертве, в кадре звучит фраза «Работаем, братья». Одним из первых кадры разместил в Telegram-канале создатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. Он подчеркнул, что увидел его в других каналах и не знает настоящих авторов ролика.

Материалы по теме:
«Головорезы с тесаками наперевес» Истинное лицо российских наемников и тайны ЧВК: эксклюзивное интервью «Ленты.ру»
«Головорезы с тесаками наперевес»Истинное лицо российских наемников и тайны ЧВК: эксклюзивное интервью «Ленты.ру»
21 февраля 2018
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Украинцам легко готовить шпионов» Генерал ФСБ — о том, с какими угрозами столкнутся российские спецслужбы в 2023 году
«Украинцам легко готовить шпионов»Генерал ФСБ — о том, с какими угрозами столкнутся российские спецслужбы в 2023 году
6 января 2023

В ноябре прошлого года в сети заметили видео предположительной казни бойца ЧВК «Вагнер» — на кадрах некоему Евгению Нужину нанесли удар кувалдой по голове за то, что он бежал на сторону Вооруженных сил Украины. Пригожин позднее комментировал данную запись словами «собаке — собачья смерть». Спустя некоторое время он отправил кувалду с выгравированным на бойке логотипом «Вагнера» и бутафорскими следами крови на рукояти в Европарламент.

В Кремле впоследствии заявили, что не знают, насколько «соответствует действительности» видео, а в Совете по правам человека при президенте России предположили, что ролик мог быть инсценирован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине
Для пользователей «ВКонтакте» открыли выставку
Опасность для России нашествия больных чумой сурков оценили
В России назвали главную сложность зерновой сделки
Российский губернатор повторил часть речи Кеннеди 64-летней давности
Российского заключенного заподозрили в организации массовой голодовки в СИЗО
Король Карл III «впал в бешенство» из-за поведения младшего брата
В Госдуме оценили участившиеся призывы проверять звезд на финансирование ВСУ
Пригожин прокомментировал видео с казнью украинского военного
Журналист Херш рассказал об алгоритме действий бригад США в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.