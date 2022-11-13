Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 13 ноября 2022Россия

Пригожин прокомментировал казнь перешедшего на сторону ВСУ заключенного

Пригожин словами «собаке — собачья смерть» оценил казнь бежавшего к ВСУ заключенного

Фото: Roman Chop / AP

Казнь перешедшего на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывшего российского заключенного, можно оценить словами «собаке — собачья смерть». Об этом заявил предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании во «ВКонтакте».

Ранее в сети разошлись видео, на котором некоего Евгения Нужина якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону ВСУ.

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть"», — прокомментировал произошедшее Пригожин.

Ранее предприниматель заявил, что российских заключенных, желающих отправиться в зону специальной военной операции, очень высокий уровень ответственности. По его словам, «заключенные — это обычные мужики от сохи, которым в жизни когда-то не повезло».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине
Москвичей предупредили о сильном штормовом ветре
У России нашелся важнейший союзник из-за санкций
В российских аптеках заметно вырос спрос на инсулин
Байден заявил о намерении США активно конкурировать с Китаем
Пригожин прокомментировал казнь перешедшего на сторону ВСУ заключенного
В России выявили 5364 случая коронавируса
Чимаев бросил вызов чемпиону UFC
Российский регион был частично обесточен из-за сильного ветра
США обвинили в организации «пропагандистской войны» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.