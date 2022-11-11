Пригожин объяснил осознанностью желание заключенных поехать в зону СВО

Пригожин заявил, что у заключенных уровень осознанности выше, чем у элиты

У российских заключенных, желающих отправиться в зону специальной военной операции (СВО), очень высокий уровень ответственности. Так их стремление принять участие в спецоперации объяснил предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании во «ВКонтакте».

«Я думаю, что заключенные имеют высочайший уровень сознательности, значительно больший, чем российская элита. Потому что заключенные — это обычные мужики от сохи, которым в жизни когда-то не повезло, поэтому они так массово откликнулись поехать добровольцами», — прокомментировал Пригожин сообщения СМИ, что в Тюменской области множество заключенных захотели поехать в зону проведения СВО.

В конце октября военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, на котором Пригожин предложил заключенным одной из колоний вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и поучаствовать в проведении спецоперации. Предприниматель пообещал, что те, кто решится присоединиться к войскам, не вернется «на зону».

Ранее Пригожин заявил, что, если бы он был зэком, мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.