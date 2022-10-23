Агитирующий заключенных вступить в ЧВК «Вагнер» Пригожин попал на видео

Военкор Коц опубликовал видео разговора основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина с заключенными

Предприниматель, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин посетил место лишения свободы, где предложил заключенным вступить в ряды организации и поучаствовать в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Происходящее попало на видео, кадры из неназванной колонии опубликовал в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Пригожин говорит с собравшимися на улице заключенными. Он обещает, что те, кто решится присоединиться к войскам, не вернутся «на зону». Однако участвовать в боевых действиях отправят лишь тех, кто пройдет собеседование.

«Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно», — агитирует бизнесмен. Он подчеркнул, что уважает решение тех, кто передумал ехать в зону спецоперации в последний момент, перед посадкой в автобус. По его словам, «в этом нет ничего стыдного, это не трусость, это осознанное решение».

13 октября Пригожин опроверг данные о визите в свердловские колонии. До этого близкий к системе ГУФСИН источник сообщил агентству, что Пригожин якобы побывал в ИК-63 в Ивделе, а также в ИК-26 в Тавде. По его словам, создатель ЧВК «Вагнер» приглашал заключенных «послужить родине». В пресс-службе ГУФСИН Свердловской области позже пояснили, что никакого визита не было.

До этого принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» прокомментировала видео, на котором запечатлен похожий на бизнесмена человек в одной из российских колоний. Мужчина также вербовал заключенных для участия в спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер». В компании рассказали, что человек на видео «чудовищно похож» на Пригожина.