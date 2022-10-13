Пригожин опроверг данные о визите в свердловские колонии

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг данные о визите в колонии Свердловской области

Предприниматель, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не посещал исправительные колонии в Свердловской области. Опровержение данных о подобных визитах предоставили Ura.ru в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену.

До этого близкий к системе ГУФСИН источник сообщил агентству, что Пригожин якобы побывал в ИК-63 в Ивделе, а также в ИК-26 в Тавде. По его словам, создатель ЧВК «Вагнер» приглашал заключенных «послужить родине».

Кроме того, у Ura.ru были данные о том, что Пригожин заезжал в ИК-5 Нижнего Тагила и в одно из исправительных учреждений Каменск-Уральского, где отобрал около 100 зеков.

В пресс-службе ГУФСИН Свердловской области позже пояснили, что никакого визита не было. Отрицательный ответ был получен и в пресс-службе компании «Конкорд». «Проверяйте тщательнее свои источники. У нас пока такой информации нет», — заявили представители Пригожина.

Ранее в «Конкорде» назвали «чудовищно похожим» на Пригожина человека на видео с вербовкой зеков.

26 сентября Пригожин признал создание в 2014 году группы, впоследствии названной «Вагнер». До этого момента он официально отрицал причастность к ЧВК «Вагнер» и подавал судебные иски против средств массовой информации, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом.