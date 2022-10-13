Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:08, 13 октября 2022Россия

Пригожин опроверг данные о визите в свердловские колонии

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг данные о визите в колонии Свердловской области

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Предприниматель, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не посещал исправительные колонии в Свердловской области. Опровержение данных о подобных визитах предоставили Ura.ru в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену.

До этого близкий к системе ГУФСИН источник сообщил агентству, что Пригожин якобы побывал в ИК-63 в Ивделе, а также в ИК-26 в Тавде. По его словам, создатель ЧВК «Вагнер» приглашал заключенных «послужить родине».

Кроме того, у Ura.ru были данные о том, что Пригожин заезжал в ИК-5 Нижнего Тагила и в одно из исправительных учреждений Каменск-Уральского, где отобрал около 100 зеков.

В пресс-службе ГУФСИН Свердловской области позже пояснили, что никакого визита не было. Отрицательный ответ был получен и в пресс-службе компании «Конкорд». «Проверяйте тщательнее свои источники. У нас пока такой информации нет», — заявили представители Пригожина.

Ранее в «Конкорде» назвали «чудовищно похожим» на Пригожина человека на видео с вербовкой зеков.

26 сентября Пригожин признал создание в 2014 году группы, впоследствии названной «Вагнер». До этого момента он официально отрицал причастность к ЧВК «Вагнер» и подавал судебные иски против средств массовой информации, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
В России отказались бегать за Украиной и США ради переговоров
Мошенница Анна Делви вышла из тюрьмы со словами «я заслужила второй шанс»
Жители Молдавии высказались об идее досрочных выборов
Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы России
Пригожин опроверг данные о визите в свердловские колонии
Раскрыта причина смерти американского наемника в Донбассе
Дешевый экзоскелет вернул двигательные функции
Раскрыты подробности запрета въезда россиян в Чехию
Названы женщины с идеальными пропорциями лица
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.