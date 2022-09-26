Пригожин признал создание ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин признал создание в 2014 году группы, впоследствии названной «Вагнер»

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий опубликован в официальном аккаунте компании во «ВКонтакте».

По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

Пригожин уточнил, что, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских». Однако поняв, что эти люди ему не подходят, владелец «Конкорда» занялся этим сам.

«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ (батальонно-тактическая группа — прим. «Ленты.ру») "Вагнер"», — цитирует пресс-служба Пригожина.

Эти парни, по словам Пригожина, являются «основной русского патриотизма». «Эти храбрые парни, которые умели только одно —воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости», — указал он, рассуждая о создании ЧВК «Вагнер».

До этого Пригожин официально отрицал причастность к ЧВК «Вагнер» и подавал судебные иски против средств массовой информации, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом.

Ранее владелец «Конкорда» сообщал о военной службе сына Павла в составе ЧВК «Вагнер». Пригожин пояснил, что его сын Павел в 18 лет прошел срочную службу в армии. Через месяц после ее окончания молодой человек отправился на войну в Сирию.