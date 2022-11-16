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14:55, 16 ноября 2022Силовые структуры

В СПЧ заявили о возможной инсценировке казни экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Член СПЧ Меркачева допустила инсценировку казни экс-бойца ЧВК «Вагнер»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Распространившееся по сети видео с убийством бывшего заключенного колонии Рязанской области Евгения Нужина, который из рядов «ЧВК Вагнера» перебежал на сторону Украины, могло быть инсценировано. Об этом в среду, 16 ноября, заявила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в интервью «Коммерсанту».

Правозащитники обратились в Следственный комитет России с требованием организовать проверку после того, как 13 ноября в соцсетях распространились видеокадры, на которых некоего Евгения Нужина якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону Вооруженных сил Украины.

«4 сентября я осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября находился на улице Киева, где получил удар по голове, потерял сознание и очнулся в этом подвале», — говорит на видео человек, голова которого привязана скотчем к предмету, похожему на кирпич. Члены СПЧ не исключают, что видео — инсценировка в рамках имиджевой акции ЧВК «Вагнер».

«Инсценировка в этом смысле возможна, в том числе, и с целью показать: смотрите, как мы должны были поступить, но не поступили. В этом случае в ближайшее время всплывет этот Нужин, скажет, что он раскаялся, и объявит, что жив», — предположила правозащитница Ева Меркачева.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин оценил видео казни экс-бойца фразой «собаке — собачья смерть». До этого он уверял, что у российских заключенных, желающих отправиться в зону специальной операции на Украину, очень высокий уровень ответственности.

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Илона Палей
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