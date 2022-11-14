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14:14, 14 ноября 2022Россия

В Кремле отказались комментировать видео казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Песков отказался комментировать видео казни кувалдой экс-бойца «ЧВК Вагнера» Нужина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Кремле не знают, насколько «соответствует действительности» видео, на котором, по предварительной версии, экс-бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Нужина казнят кувалдой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отказавшись комментировать разошедшийся в соцсетях ролик и пояснение бизнесмена Евгения Пригожина, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы не знаем, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело», — отметил представитель Кремля.

13 ноября в соцсетях распространились видеокадры, на которых некоего Евгения Нужина якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону Вооруженных сил Украины.

Позднее основатель ЧВК «Вагнер» оценил видео казни экс-бойца фразой «собаке — собачья смерть». До этого Пригожин уверял, что у российских заключенных, желающих отправиться в зону специальной операции на Украину, очень высокий уровень ответственности.

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Анна Щербакова
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