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13:05, 12 апреля 2023Россия

В Кремле прокомментировали видео с казнью украинского военного

Песков заявил, что разошедшееся в сети видео с казнью украинского военного надо проверять

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разошедшееся в сети видео с казнью украинского военнослужащего нуждается в проверке на достоверность. Его комментарий приводит «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента России, кадры убийства солдата, безусловно, вызывают ужас. «Сначала нужно проверить достоверность, а затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого», — пояснил Песков.

Представитель Кремля также призвал помнить, что «мы живем в мире фейков, и нужно проверить достоверность этой съемки».

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых убивают и обезглавливают человека в украинской военной форме. Мужчина на видео ножом отрезает голову жертве, в кадре звучит фраза «Работаем, братья». Одним из первых кадры разместил в Telegram-канале создатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. Он подчеркнул, что увидел его в других каналах и не знает настоящих авторов ролика.

В ноябре 2022 года в Кремле отказались комментировать видео казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер». До этого в соцсетях распространились видеокадры, на которых некоего Евгения Нужина якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону Вооруженных сил Украины.

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Анна Щербакова
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