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11:06, 19 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР назвали вопросом ближайшего времени взятие Артемовска под контроль

Советник Пушилина Гагин назвал вопросом ближайшего времени взятие Артемовска под контроль

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин назвал вопросом ближайшего времени взятие Артемовска под контроль силами России. Его слова передает РИА Новости.

«В любом случае Артемовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени», — сказал он. Гагин напомнил, что российские силы контролируют около 90 процентов территории города. Кроме того, все дороги находятся под контролем артиллерии России.

Ранее Гагин заявил, что большую часть Артемовска занимают бойцы частной военной компании «Вагнер». Он также назвал дальнейшее продвижение российских военных неотвратимым. 18 апреля Минобороны России сообщило о контроле над еще тремя кварталами в северной, центральной и южной частях Артемовска.

Сражение за город продолжается уже более восьми месяцев — украинские военные держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над населенным пунктом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны украинской армии в Донбассе.

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Кристина Есикова
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