Минобороны заявило о контроле над еще тремя кварталами Артемовска

Штурмовые отряды РФ заняли 3 квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска

Активными действиями российские штурмовые отряды овладели еще тремя кварталами в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города. В этом им помогают подразделения Южной группировки войск и Воздушно-десантные войска (ВДВ), которые пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать с флангов.

«Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи», — отчитались в Минобороны.

16 апреля в ведомстве сообщили, что штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части Атремовска. Тогда воздушно-десантные войска сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Сражение за Артемовск продолжается уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.