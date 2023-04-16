Минобороны доложило об освобождении двух кварталов Артемовска отрядами «Вагнера»

МО РФ сообщило, что штурмовые отряды «Вагнера» освободили два квартала Артемовска

Штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части Атремовска. Об этом в воскресенье, 16 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве также доложили, что воздушно-десантные войска сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что российские военные продвигаются в Артемовске, выдавливая украинские подразделения и зажимая их в клещи. Как отметил боец, вероятность полного окружения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими силами в городе очень высока.

14 апреля советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что за все время боев за Артемовск ВСУ потеряли «просто чудовищное количество» военных. По его словам, убитых никто не забирает.