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22:10, 14 апреля 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о продвижении российских военных в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что российские силы продвигаются и выдавливают ВСУ из Артемовска

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные продвигаются в Артемовске (украинское название — Бахмут), выдавливая украинские подразделения и зажимая их в клещи. Об этом РИА Новости рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика», — заявил он.

Как отметил боец, вероятность полного окружения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими силами в городе очень высока. У украинских военных пока есть небольшая возможность отойти, но это ненадолго, добавил он.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что за все время боев за Артемовск ВСУ потеряли «просто чудовищное количество» военных.

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Марина Совина
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