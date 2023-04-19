В ДНР заявили о контроле российских сил над 90 процентами Артемовска

Советник врио главы ДНР Пушилина Гагин заявил о контроле российских сил над 90% Артемовска

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его слова приводит ТАСС.

Гагин заявил о контроле российских сил над 90 процентами Артемовска. По его словам, большую часть города занимают бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Он также назвал дальнейшее продвижение «Вагнера» неотвратимым.

18 апреля Минобороны России сообщило о контроле над еще тремя кварталами Артемовска. Согласно заявлению ведомства, российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города.

16 апреля в ведомстве сообщили, что штурмовыми отрядами «Вагнера» во время наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска. Тогда воздушно-десантные войска сковывали действия украинских солдат на флангах штурмовых отрядов.

