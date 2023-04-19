Минобороны отчиталось о взятии под контроль трех кварталов Артемовска

Минобороны России заявило, что штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска

Штурмовые отряды за сутки взяли под контроль три квартала Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом в среду, 19 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что под контроль перешли кварталы в северо-западной, центральной и юго-западной части города. Кроме того, за сутки было совершено четыре самолетовылета, а артиллерия выполнила 67 огневых задач.

«Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что российские штурмовые отряды овладели еще тремя кварталами в Артемовске северной, центральной и южной частях города. В этом им помогают подразделения «Южной» группировки войск и ВДВ.

Бои за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.