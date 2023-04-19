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16:39, 19 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось о взятии под контроль трех кварталов Артемовска

Минобороны России заявило, что штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Штурмовые отряды за сутки взяли под контроль три квартала Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом в среду, 19 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что под контроль перешли кварталы в северо-западной, центральной и юго-западной части города. Кроме того, за сутки было совершено четыре самолетовылета, а артиллерия выполнила 67 огневых задач.

«Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее стало известно, что российские штурмовые отряды овладели еще тремя кварталами в Артемовске северной, центральной и южной частях города. В этом им помогают подразделения «Южной» группировки войск и ВДВ.

Бои за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Никита Абрамов
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