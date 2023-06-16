Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 16 июня 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал об участившихся случаях сдачи в плен бойцов ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Есть такая тенденция. Абсолютно точно», — сообщил он, отвечая на вопрос, стали ли бойцы украинской армии чаще сдаваться в плен.

Ранее Пушилин рассказал, что потери ВСУ свидетельствуют о попытке масштабного контрнаступления Киева, а не о прощупывании, о котором заявляют власти Украины. Он отметил, что такое количество техники и личного состава украинской армии, которое было уничтожено, трудно назвать прощупыванием.

16 июня стало известно о взятии в плен 17 военнослужащих ВСУ, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Сообщалось, что сдавшимися оказались бойцы 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Русские хакеры напали на сотни западных компаний и госорганы. Среди их жертв — «Би-би-си», Shell и Минэнерго США
    Раскрыта дата оглашения приговора жене бывшего чеченского судьи
    Столтенберг анонсировал первое заседание совета Украина — НАТО
    В НАТО не смогли согласовать план обороны на случай войны с Россией
    Россиянам назвали оптимальную разницу между температурой дома и на улице
    Путин предложил ввести KPI для вузов
    Путин заявил о просьбах российского бизнеса не пускать ушедшие компании обратно
    Филипп Киркоров проигнорировал просьбу фаната на инвалидном кресле сделать фото
    Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail
    В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией президента ЮАР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.