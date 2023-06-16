Пушилин рассказал об участившихся случаях сдачи в плен бойцов ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Есть такая тенденция. Абсолютно точно», — сообщил он, отвечая на вопрос, стали ли бойцы украинской армии чаще сдаваться в плен.

Ранее Пушилин рассказал, что потери ВСУ свидетельствуют о попытке масштабного контрнаступления Киева, а не о прощупывании, о котором заявляют власти Украины. Он отметил, что такое количество техники и личного состава украинской армии, которое было уничтожено, трудно назвать прощупыванием.

16 июня стало известно о взятии в плен 17 военнослужащих ВСУ, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Сообщалось, что сдавшимися оказались бойцы 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии.