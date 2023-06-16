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14:53, 16 июня 2023Бывший СССР

В ДНР высказались о потерях Киева в ходе контрнаступления

Пушилин заявил, что потери ВСУ свидетельствуют о попытке масштабного контрнаступления

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о попытке Киева провести масштабное контрнаступление, а не о «прощупывании», о котором заявляют власти страны. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, контрнаступление уже началось. «Та растерянность, которая была видна в рамках заявления украинского руководства, — то ли началось, то ли нет, то ли подготовка, сейчас мы даже видим оправдания в западных СМИ, что это прощупывание», — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что такое количество техники и личного состава ВСУ, которое было уничтожено, трудно назвать прощупыванием. В ином случае это уже неэффективное использование имеющихся возможностей, предположил врио главы региона.

Ранее Пушилин заявил, что украинской армии не удается продвинуться в ходе контрнаступления. По его словам, российские силы провели серьезную работу над ошибками. 11 июня британское издание The Telegraph сообщило, что ВСУ признали трудности с контрнаступлением.

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    Кристина Есикова
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