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21:09, 11 июня 2023Мир

На Украине заявили о сложности прорыва российской линии обороны

Telegraph: в ВСУ признали сложность прорыва линии российской обороны

Фото: Libkos / AP

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали обсуждать, что солдатам будет трудно пробить «невероятные» линии обороны российской армии. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«У них невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями. Кроме того, у них хорошая артиллерия, и ее больше, чем у нас», — признал украинский командир, чье имя не уточняется.

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В публикации уточняется, что российские солдаты выстроили линию обороны длиной 965 километров. Она состоит из сети окопов, траншей, укреплений «зуб дракона» и минных полей. В британской разведке заявили, что линия является одной из самых обширных систем военных оборонительных сооружений в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать детали, подчеркнув, что все будут это «ощущать». О начале наступательных действий ВСУ заявлял и президент России Владимир Путин. Однако, по его утверждению, наступление не имеет успеха, а ВСУ несут большие потери.

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    Марина Совина
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