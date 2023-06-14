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13:16, 14 июня 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о неудачах ВСУ в контрнаступлении

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ не удается продвинуться в ходе контрнаступления

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удается продвинуться в ходе контрнаступления. Слова политика передает ТАСС.

Он сообщил, что Российская армия провела серьезную работу над ошибками. «Как бы противник ни старался, продвинуться серьезно у него не получается», — подчеркнул Пушилин.

Ранее в Запорожской области рассказали об отражении атаки ВСУ, которые пытались продвинуться вперед с помощью танка и пехоты.

11 июня британское издание The Telegraph сообщило, что украинская армия признала трудности с контрнаступлением. «У них [Вооруженных сил России] невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями», — сообщил украинский командир, чье имя не уточняется.

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    Алевтина Запольская
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