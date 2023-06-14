В Запорожской области рассказали об отражении новой атаки ВСУ

Рогов рассказал об отражении новой атаки ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) отразили новую попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сегодня ранним утром противник на одном из участков фронта предпринял попытку атаковать наши позиции при помощи танка и пехоты, но был обнаружен и уничтожен», — сказал он.

Ранее Рогов допустил, что украинские власти могут устроить новую провокацию против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за неудач в контрнаступлении.