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12:24, 14 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об отражении новой атаки ВСУ

Рогов рассказал об отражении новой атаки ВСУ в Запорожской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы (ВС) отразили новую попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сегодня ранним утром противник на одном из участков фронта предпринял попытку атаковать наши позиции при помощи танка и пехоты, но был обнаружен и уничтожен», — сказал он.

Ранее Рогов допустил, что украинские власти могут устроить новую провокацию против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за неудач в контрнаступлении.

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    Алевтина Запольская
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