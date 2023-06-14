В Запорожской области допустили новую провокацию Киева против ЗАЭС

Рогов допустил, что Киев устроит новую провокацию на ЗАЭС из-за неудач в контрнаступлении

Украинские власти могут устроить новую провокацию против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за неудач в контрнаступлении, допустил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС», — считает он.

Рогов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют планов по форсированию Днепра в Херсонской области и выше по течению в районе Энергодара после разрушения ими Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Ранее Рогов заявлял, что темпы наступления ВСУ в Запорожской области сократились из-за сильных дождей. По его словам, украинские военные пытаются наносить массированные артиллерийские удары по первой, второй и третьей линиям обороны России.