В Запорожье заявили о сокращении темпов наступления Украины из-за погоды

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о сокращении темпов наступления ВСУ в Запорожье

Темпы наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области сократились из-за сильных дождей, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Сейчас украинские войска пытаются наносить массированные артиллерийские удары по первой, второй и третьей линиям обороны России, указал он.

«На васильевском, ореховском и гуляйпольско-пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — написал Рогов.

Ранее Минобороны России сообщило, что российским военным удалось захватить танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении.