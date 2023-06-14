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08:58, 14 июня 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили о сокращении темпов наступления Украины из-за погоды

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о сокращении темпов наступления ВСУ в Запорожье

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Темпы наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области сократились из-за сильных дождей, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Сейчас украинские войска пытаются наносить массированные артиллерийские удары по первой, второй и третьей линиям обороны России, указал он.

«На васильевском, ореховском и гуляйпольско-пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — написал Рогов.

Ранее Минобороны России сообщило, что российским военным удалось захватить танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении.

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    Алевтина Запольская
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