Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 16 июня 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ попали в засаду российских войск при попытке наступления в ДНР

ТАСС: бойцы ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой, 17 человек взяты в плен

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Российские войска взяли в плен 17 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых ведомств Донецкой народной республики (ДНР).

Он уточнил, что сдавшимися в плен оказались бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По словам собеседника агентства, подразделение было отправлено в атаку без должной поддержки артиллерии. В ходе попыток наступательных действий десятки украинских военнослужащих погибли, отметил он.

Ранее Минобороны России заявило, что на южнодонецком направлении в плен были взяты пять бойцов ВСУ. В оборонном ведомстве сообщили, что атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное 31-я механизированная бригада ВСУ потеряла 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП Bradley.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Решению Киева не откладывать контрнаступление нашли объяснение
    Экоактивисты размазали краску по картине Моне
    Бойцы ВСУ попали в засаду российских войск при попытке наступления в ДНР
    Российская тревел-блогерша раскрыла секрет своей популярности у иностранцев
    Запад предупредили о ядерной катастрофе в случае продолжения конфликта с Россией
    Названы самые распространенные языки у хакеров
    В России заявили о не закрытом вопросе о теракте на «Северном потоке»
    Названо оптимальное количество секса в семейной жизни
    Американская атомная подлодка прибыла в Южную Корею
    Наводчик «Солнцепека» остановил наступление Украины в районе Новодонецкого
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.