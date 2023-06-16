Бойцы ВСУ попали в засаду российских войск при попытке наступления в ДНР

ТАСС: бойцы ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой, 17 человек взяты в плен

Российские войска взяли в плен 17 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых ведомств Донецкой народной республики (ДНР).

Он уточнил, что сдавшимися в плен оказались бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По словам собеседника агентства, подразделение было отправлено в атаку без должной поддержки артиллерии. В ходе попыток наступательных действий десятки украинских военнослужащих погибли, отметил он.

Ранее Минобороны России заявило, что на южнодонецком направлении в плен были взяты пять бойцов ВСУ. В оборонном ведомстве сообщили, что атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное 31-я механизированная бригада ВСУ потеряла 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП Bradley.