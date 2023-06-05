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16:49, 5 июня 2023Россия

Минобороны заявило о взятии в плен бойцов ВСУ

Минобороны России сообщило о пяти взятых в плен украинских военнослужащих
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобороны России заявило, что на южнодонецком направлении в плен были взяты пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующую информацию ведомство предоставило журналистам в понедельник, 5 июня.

В оборонном ведомстве сообщили, что атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное 31-я механизированная бригада ВСУ потеряла 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Бредли».

Противник пытался в течение дня 4 июня прорвать оборону российских войск на этом направлении, уточнили в Минобороны. Попытки не увенчались успехом — к утру 5 июня их отбросили на исходные позиции.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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