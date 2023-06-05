Минобороны России заявило о новых попытках проведения атак ВСУ на южнодонецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки проведения атак на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Противник предпринял новые попытки проведения атак на южнодонецком направлении в районах совхоза "Октябрь" и населенного пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что наступление противника успешно сдерживают подразделения группировки войск «Восток» с помощью артиллерийского огня и ударов авиации.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

В ведомстве отметили, что украинские военные преследовали цель прорвать российскую оборону на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта на юге Донецкой народной республики (ДНР).

По данным министерства, со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона