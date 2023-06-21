Пленный рассказал об отправке на фронт неопытных бойцов из-за больших потерь ВСУ

Пленный: командование ВСУ бросает на фронт неопытных новобранцев из-за больших потерь

Украинские военнопленный Эдуард Кириловец рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на фронт неопытных новобранцев из-за больших потерь. Его слова приводит ТАСС.

По словам военного, после мобилизации его направили в 28-ю бригаду, после чего распределили по разным ротам. Неделю бойцы занимались на тактическом поле, учились стрелять из автомата, побегали по траншеям.

«После нас сразу кинули в бой. Так сейчас со многими поступают, людей не хватает, потери большие. Во всем виновато большое начальство», — подчеркнул Эдуард Кириловец.

Военнопленный задался вопросом, зачем набирать людей и сразу их уничтожать, отправляя на позиции неопытных.

Кириловец попал в плен спустя несколько часов после первого выхода на боевые позиции на горловском направлении.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманывает военнослужащих и скрывает данные о российских позициях на запорожском направлении.

