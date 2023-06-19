Пленный украинский военный заявил об обмане со стороны командования ВСУ

Пленный боец ВСУ заявил об обмане командования перед штурмом на запорожском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманывает военнослужащих и скрывает данные о российских позициях на запорожском направлении. На это пожаловался пленный боец ВСУ, передает РИА Новости.

По его словам, если военные будут знать, что их ждет целая рота, отделение не пойдет на штурм. «Если сказать, что там сидит рота (в одном укрепрайоне), а их там пять, то никто не пойдет штурмовать, начнется паника. <...> Говорят, что там четыре-пять человек осталось после артподготовки, а по факту мы узнаем, что там от 100 до 120 человек», — заявил он.

Кроме того, пленный украинский солдат рассказал, что ВСУ испытывают проблемы с численностью и компетентностью кадровых военных на запорожском направлении. Он добавил, что командование не умеет мотивировать солдат, не заботится о них и не выполняет обязанности.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новые атаки ВСУ на запорожском направлении захлебнулись. Украинским бойцам пришлось отступить на васильевском и ореховском направлениях запорожского фронта, указал он.