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22:01, 16 июня 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о новых попытках ВСУ атаковать в Запорожье

Рогов: ВСУ понесли серьезные потери и отступили на Васильевском и Ореховском направлениях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении «захлебнулись», армия понесла серьезные потери. Его заявление приводит РИА Новости.

Бойцам ВСУ пришлось отступить на васильевском и ореховском направлениях Запорожского фронта, указал Рогов. Кроме того, 16 июня продолжались тяжелые бои на Времевском выступе — восточной части Запорожского фронта.

«Наша армия удержала все позиции, а атаки врага были отбиты с большими потерями для него», — заверил глава запорожского движения.

Ранее Рогов заявил, что в Запорожье сложилась тревожная обстановка. По его словам, в городе проводятся массовые облавы и репрессии. «Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами... Идет расправа над мирным населением», — сказал Рогов.

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    Марина Совина
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