В Запорожье сообщили о тревожной обстановке в городе

Владимир Рогов: в Запорожье сложилась тревожная обстановка, проводятся массовые облавы

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье сложилась тревожная обстановка. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, в городе проводятся массовые облавы и репрессии. «Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами... Идет расправа над мирным населением», — сказал Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что план Вооруженных сил Украины (ВСУ) по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился. По его словам, в Киеве рассчитывали наскоком прорвать российскую оборону и выйти на оперативный простор в сторону Азовского моря. «Украинские боевики уперлись в нашу линию обороны и продолжают нести колоссальные потери при новых попытках штурма», — отметил Рогов.