Рогов заявил о провале плана ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожье

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о провале плана ВСУ по быстрому прорыву фронта

План Вооруженных сил Украины (ВСУ) по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Киеве рассчитывали наскоком прорвать российскую оборону и выйти на оперативный простор в сторону Азовского моря.

«Но их план провалился. Украинские боевики уперлись в нашу линию обороны и продолжают нести колоссальные потери при новых попытках штурма», — сказал Рогов.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет показать результат наступления к июльскому саммиту НАТО, поэтому ВСУ продолжают пытаться наступать, неся тяжелые потери.

Ранее военная техника западного производства, захваченная в ходе боев российскими военными, попала на видео. Среди них оказалась американская боевая машина пехота M2 Bradley и немецкий танк Leopard 2.