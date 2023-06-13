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12:35, 13 июня 2023Бывший СССР

Рогов заявил о провале плана ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожье

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о провале плана ВСУ по быстрому прорыву фронта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

План Вооруженных сил Украины (ВСУ) по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Киеве рассчитывали наскоком прорвать российскую оборону и выйти на оперативный простор в сторону Азовского моря.

«Но их план провалился. Украинские боевики уперлись в нашу линию обороны и продолжают нести колоссальные потери при новых попытках штурма», — сказал Рогов.

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Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет показать результат наступления к июльскому саммиту НАТО, поэтому ВСУ продолжают пытаться наступать, неся тяжелые потери.

Ранее военная техника западного производства, захваченная в ходе боев российскими военными, попала на видео. Среди них оказалась американская боевая машина пехота M2 Bradley и немецкий танк Leopard 2.

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    Алевтина Запольская
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